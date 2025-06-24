المرشح لمنصب القائد العام لحلف "الناتو" يدعو إلى توسيع إنتاج الذخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق أول أليكسوس غرينكيفيتش، المرشح لمنصب القائد العام للقوات المشتركة في حلف "الناتو"، يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يوسعوا بشكل كبير إنتاج الذخائر.

وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "أنا أدرك تماما القيود التي نواجهها، وإذا تمت الموافقة على تعييني، سأواصل السعي للحصول على استثمارات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي في القاعدة الصناعية".

وأوضح أن هذا يشمل كلا من المنشآت الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية والمقاولين من القطاع الخاص.

وأشار غرينكيفيتش إلى أنه "لا ينبغي الاعتماد فقط على الموردين التقليديين، بل يجب توسيع المنافسة من خلال جذب لاعبين جدد".

وتحتضن لاهاي الهولندية قمة دول حلف شمال الأطلسي الـ32 يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تباين في المواقف في تحقيق صرف نسبة خمسة في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على القضايا الدفاعية والأمن حتى عام 2035.

ويسود اختلاف حول قناعة الأوروبيين أنفسهم بشأن سباق التسلح المتزايد، ويختلف بعضهم مع واشنطن في هذا الشأن، إضافة إلى اختلافهم في تحديد العدو المحتمل مواجهته بهذا التسلح.