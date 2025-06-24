العالم اليوم - انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق.. والسبب "مخلفات الحرب"

انتم الان تتابعون خبر انفجار قوي في العاصمة السورية دمشق.. والسبب "مخلفات الحرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:21 مساءً - دوّى انفجار قوي في دمشق، مساء الثلاثاء، سمعت أصداؤه في أنحاء مختلفة من العاصمة السورية، بحسب ما أفاد مراسلان لوكالة "فرانس برس".

وأورد التلفزيون السوري الرسمي "دوي انفجار مجهول المصدر في مدينة دمشق".

وقال مراسل لـ"فرانس برس" إنه سمع صوت انفجار بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين وسط دمشق، بينما أفاد مراسل آخر في منطقة المزة (غرب) عن دوي قوي تردد صداه في المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية إن الانفجار الذي سُمع في دمشق ناتج عن "تفجير مخلفات حرب".

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز إن قوات الأمن السورية فجرت مخلفات حرب في إطار تدريب بدمشق، مما أدى إلى سماع دوي انفجار في أنحاء العاصمة.

وأكد مصدر من جهاز الأمن العام السوري، المسؤول إلى حد بعيد عن الشؤون الأمنية، لرويترز عدم وقوع أي إصابات في الانفجار الذي جرى تنفيذه بشكل محكم.

وجاء الانفجار بعد هجوم نفذه انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي، واستهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأسفر الهجوم، وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة الإثنين، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح.