نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح الأجواء السورية والعراقية أمام الملاحة الجوية بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سوريا والعراق عن فتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، عن فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية أمام الرحلات الجوية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية "واع": "نظرا لتقديرات الملاحة الجوية العراقية وموافقات سلطة الطيران المدني العراقي، تم فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات للمنطقة الجنوبية".

وأضاف المتحدث أن "العمل جار على تقييم الأجواء بشكل عام من أجل فتحها أمام حركة الطائرات في عموم العراق".

وعلى صعيد آخر، أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" في سوريا عن إعادة افتتاح الممرات الجوية التي تم إغلاقها مؤقتًا في الأجواء السورية.

وجاء في بيان الهيئة السورية أن "حركة الملاحة الجوية تعود إلى حالتها الطبيعية اعتبارا من الساعة 10:00 من صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو وذلك بعد إغلاق مؤقت منذ 18 يونيو الحالي".

ويأتي الإعلان في أعقاب 12 يوما من النزاع العسكري بين إسرائيل وإيران وتسبب بإغلاق أجواء واسعة وأحيانا بصورة كاملة في منطقة الشرق الأوسط.