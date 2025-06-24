نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن تراجع إسرائيل عن ضرب إيران.. ونتنياهو ينفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أوقفت تنفيذ هجوم عسكري جديد كان يستهدف إيران، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية التي كانت في طريقها لتنفيذ الضربة عادت إلى قواعدها دون تنفيذ المهمة.

ترامب يعلن تراجع إسرائيل عن ضرب إيران

ترامب يعلن تراجع إسرائيل عن ضرب إيران

ونشر ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" منشورًا قال فيه: "إسرائيل لن تهاجم إيران، كل الطائرات عادت من حيث أتت، بل وستكون هناك موجة طيران ودية متجهة نحو إيران".

وأضاف بنبرة تهدئة: "لن يُصاب أحد، وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا، شكرًا لكل من اهتم بهذه المسألة"

نتنياهو ردًا على ترامب: لم نتراجع.. لكن قلّصنا الهجوم

ورغم ما أعلنه ترامب، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق بشكل كامل على طلب ترامب بإلغاء الهجوم.

ووفقًا للمصدر، قال نتنياهو خلال مكالمة هاتفية مع ترامب إنه لا يستطيع إلغاء العملية بالكامل، مؤكدًا أن إيران خرقت وقف إطلاق النار ويجب الرد عليها.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي للموقع الأميركي، أن المباحثات انتهت بتقليص نطاق الهجوم بشكل كبير، حيث تم استبعاد عدد كبير من الأهداف التي كانت مدرجة ضمن المخطط الأصلي، في إشارة إلى أن التدخل الأميركي حال دون تصعيد واسع.

هجمات بالفعل.. والجيش الإسرائيلي يؤكد

ورغم الحديث عن تقليص العملية، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات بالفعل، طالت مواقع قرب العاصمة الإيرانية طهران.

ومن جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إحدى الغارات استهدفت موقع رادار إيراني في محيط العاصمة.

إيران: دوي انفجارات وهجوم على بابلسر

وعلى الجانب الإيراني، أفادت وسائل إعلام محلية بأن دوي انفجارين سُمع بوضوح في شمال طهران، فيما تحدثت تقارير عن تعرض مدينة بابلسر الساحلية شمال البلاد لهجوم إسرائيلي، ولم تعلن طهران حتى الآن عن تفاصيل الخسائر أو الرد المحتمل.