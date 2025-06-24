العالم اليوم - سوريا.. قوات الأمن تعتقل المسؤول عن "حاجز الموت"

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. قوات الأمن تعتقل المسؤول عن "حاجز الموت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:25 مساءً - ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية القبض على اللواء في جيش النظام السابق موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة والمسؤول عن حاجز القطيفة الذي عرف بـ"حاجز الموت".

وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية: "بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على اللواء المجرم موفق نظير حيدر، قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام البائد".

وأضاف بيان الداخلية: "اللواء حيدر مسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بحاجز الموت".

ولفت البيان إلى الفرقة الثالثة التي كان يقودها اللواء الموقوف عُرفت بـ"رأس الحربة" في الاقتحامات التي نفذها النظام البائد على العديد من المناطق السورية.

وتابع: "تورط اللواء حيدر في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات صارخة بحق المدنيين، وقد تقرر تحويله إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص".