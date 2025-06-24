نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل نائب رئيس منظمة الاستخبارات الإيرانية 'فراجا' في الهجمات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، بمقتل نائب رئيس منظمة الاستخبارات التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية علي رضا لطفي خلال الهجمات الإسرائيلية على طهران يوم أمس.

وقالت وكالة "فارس": "علي رضا لطفي، نائب رئيس منظمة الاستخبارات 'فراجا' (قيادة الشرطة في جمهورية إيران الإسلامية) قُتل خلال هجوم النظام الصهيوني".

كما أفادت الوكالة بمقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج اللواء محمد تقي يوسف وند.

وأعلن مكتب العلاقات العامة التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان (غرب إيران)، أن الهجوم الصاروخي أدى إلى استشهاد القائد يوسف وند، مشيرا إلى أن مراسم تشييع الجثمان ستقام صباح يوم الأربعاء في مقبرة شهداء مدينة سلسلة بمحافظة لرستان.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري.

إلا أنه بعد بدء سريان الاتفاق بساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.