نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 84 شهيدًا بقصف إسرائيلي طال مراكز المساعدات في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء إلى 84 وإصابة العشرات نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق متفرقة في القطاع.

أشار مراسل Rt إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مخيّم الشاطئ غربي المدينة، ما أدى إلى مقتل المواطن علاء الفراني، كما لقي 10 أفراد من عائلة قزعاط مصرعهم بعد استهداف منزلهم في حي الصبرة.

كما سجلت 4 حالات وفاة متأثرة بإصابات سابقة، إضافة إلى ضحيتين من مواقع توزيع المساعدات قرب نتساريم، نقلت جثماناهما إلى مستشفى الشفاء.

وفي جباليا البلد شمال القطاع، تم انتشال جثمان الطفل عبدالرحمن نبهان (13 عاما) الذي استهدف بواسطة طائرة مسيّرة.

وأضاف مراسل RT أن 27 مواطنا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة، في قصف طال مجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب نتساريم.

وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، وسط تحذيرات من وقوع المزيد من الضحايا في ظل تصاعد الهجمات واستمرار استهداف المناطق المدنية.

39 شهيدًا في جنوب القطاع

ولفت مراسل Rt، إلى أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم جراء غارات استهدفت شرق خان يونس، وتم انتشال جثامين عدد منهم.

فيما قتل 27 آخرون في مجزرة مروعة وقعت في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، أثناء تجمعهم في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.