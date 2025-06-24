نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكسيوس": منع موظفي مجلس النواب الأمريكي من استخدام "واتساب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت منصة "أكسيوس" بمنع الجهات المعنية موظفي مجلس النواب الأمريكي من استخدام تطبيق "واتساب" المملوك لشركة "ميتا".

ونقلت المنصة عن رسالة إخطار داخلية: "لا يسمح لموظفي مجلس النواب بتنزيل أو تخزين تطبيق "واتساب" على أي جهاز تابع للمجلس"، سواء أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة التي تحتوي على التطبيق، حيث سيتم "الاتصال بأصحابها لإزالته".

وأوضحت أن إدارة الأمن السيبراني الأمريكي اعتبرت استخدام "واتساب "محفوفا بمخاطر عالية" بسبب "عدم الشفافية في حماية بيانات المستخدمين وغياب تشفير البيانات المخزنة".

من جانبه، علق المتحدث باسم شركة "ميتا" آندي ستون قائلا إن موظفي الشركة "يعارضون بشدة" هذا التقييم، مشيرا إلى أن جميع الرسائل "مشفرة افتراضيا" ولا يمكن حتى للشركة نفسها الوصول إليها. وأضاف أن أعضاء مجلس النواب وموظفيه الآخرين يستخدمون هذا التطبيق بانتظام.

ويقتصر الحظر على استخدام التطبيق في الأجهزة الرسمية التابعة لمجلس النواب فقط. بينما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن استخدام "واتساب" مسموح به لأغراض رسمية في مجلس الشيوخ الأمريكي.