العالم اليوم - الهلال السعودي يتحرك لضم ميسي.. لقاء مرتقب في أميركا

انتم الان تتابعون خبر الهلال السعودي يتحرك لضم ميسي.. لقاء مرتقب في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:23 مساءً - كشفت وسائل إعلامية، الثلاثاء، عن سعي نادي الهلال السعودي للفوز بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية بأن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يسعى للاجتماع مع والد ميسي لمناقشة فكرة الانتقال خلال الصيف الحالي.

وذكرت أن اللقاء يفترض أن يتم مع والد ميسي خلال تواجدهما حاليا في الولايات المتحدة.

وأبرزت أن فهد بن نافل وصل إلى الولايات المتحدة لمؤازرة نادي الهلال الذي يخوض لقاء هاما ضد نادي باتشوكا الميكسيكي، ويمكنه حجز مقعده في الدور القادم من مونديال الأندية حال تحقيقه الفوز في اللقاء.

واقترب مشوار ميسي مع إنتر ميامي الأميركي من النهاية، في وقت قالت فيه تقارير إن اللاعب الأرجنتيني يفكر في خوض تجربة جديدة وقد تكون وجهته المقبلة هي الهلال السعودي الذي يتطلع لتدعيم صفوفه بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.