شهداء فـي تواصل العدوان على غزة والاحتلال يهدم مباني فـي جباليا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى. وارتقى خمسة شهداء إضافة إلى مصابين ومفقودين في قصف «إسرائيلي» استهدف منزلًا غرب مدينة غزَّة يؤوي نازحين بالعشرات مصيرهم مجهول. وفي وقت سابق استشهد تسعة شمال غرب مدينة غزَّة وهم ينتظرون المساعدات. ودخلت نحو ٢٥ شاحنة بعد توقف لعدَّة أيام. كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق مُخيَّم جباليا شمال القطاع. وقال شهود عيان إن نحو ثمانية شهداء ملقون شمال معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزَّة، جراء قصف مدفعي استهدف منتظري المساعدات، والاحتلال يمنع انتشال جثامينهم.

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