«إسرائيل» تهاجم 6 مطارات إيرانية وطهران تتوعد واشنطن بـ«عواقب وخيمة»

- أميركا تحث الصين على استخدام نفوذها لعدم إغلاق «هرمز»

طهران ـ عواصم ـ وكالات: أعلن الجيش «الإسرائيلي» أنه هاجم ستة مطارات في غرب وشرق ووسط إيران. وبحسب بيان الجيش «الإسرائيلي» ألحقت الغارات أضرارًا بمدارج الطائرات والمخابئ تحت الأرض وطائرة للتزود بالوقود وطائرات إف ـ 14 وإف ـ5 وإيه إتش ـ1 تابعة لإيران. ووفقًا لمتحدث باسم الجيش «الإسرائيلي»، فقد دُمرت 15 مروحية وطائرة مقاتلة. وتوعدت طهران واشنطن بـ»عواقب وخيمة» ردًّا على الضربات الأميركية غير المسبوقة على مواقع نووية في إيران مع دخول الحرب بين إيران و»إسرائيل» يومها الحادي عشر. وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري أن «هذا العمل العدواني ... سيوسع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيفتح الطريق لتوسيع الحرب في المنطقة» مضيفًا في فيديو بثه التلفزيون الرسمي أن «مقاتلي الإسلام سيلحقون بكم عواقب وخيمة لا يمكن توقعها بعمليات قوية وهادفة». من جانبه أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، أن القواعد التي استخدمتها القوات الأميركية لشن الهجمات على المواقع النووية الإيرانية «ستعتبر أهدافًا مشروعة»، مما يعكس تصعيدًا في الخطاب الإيراني. في غضون ذلك حثَّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الصين على استخدام نفوذها لإقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز. وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال «روبيو» إن بكين تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز لتأمين إمداداتها النفطية، مشددًا على أهمية تدخل الصين لمنع طهران من اتخاذ خطوة قد تؤدي إلى إغلاق هذا الممر المائي الحيوي. وحذَّر روبيو من أن إغلاق المضيق سيكون «خطأ فادحًا» و«انتحارًا اقتصاديًّا» لإيران، مؤكدًا أن لدى الولايات المتحدة خيارات متعددة للتعامل مع هذا السيناريو، لكنه شدد على أن الأمر لا يقتصر على رد واشنطن فقط، بل يتطلب استجابة من دول أخرى قد تتأثر بشكل أكبر.