بوتين يندد بعدوان «إسرائيلي» غير مبرر خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني لروسيا

موسكو ـ أ ف ب: ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضربات على طهران معتبرًا أنها «عدوان غير مبرر» وقال إن موسكو تسعى لمساعدة الشَّعب الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو. وقال بوتين لعراقجي «هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق على إيران»، مشيرًا إلى أن روسيا «تعمل على تقديم المساعدة للشَّعب الإيراني». ولم يذكر الرئيس الروسي الهجمات الأميركية تحديدًا لكنه تحدث بدلًا من ذلك بشكل عام عن «الضربات» ضد إيران، رغم أن الكرملين أعرب في وقت سابق الاثنين عن إدانته وأسفه للضربات الأميركية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية قبل لقاء بوتين وعراقجي «سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندِّد به ونأسف جدًّا لحدوثه». وعرض بوتين بأن يقوم بوساطة بين إيران و»إسرائيل»، لكنه اقتراح رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وقال عراقجي لبوتين إن روسيا كانت «شريكًا ورفيقًا» لطهران مشيدًا بالعلاقات بين طهران وموسكو وواصفًا إياها بأنها «وثيقة للغاية وطويلة الأمد». وشدد على أن «إيران تمارس دفاعًا مشروعًا ضد هذه الاعتداءات». وفي سؤال حول الدعم المحدد الذي قد تقدمه روسيا، قال بيسكوف «الأمر كله رهن بما تحتاج إليه إيران. لقد عرضنا خدمات وساطة».