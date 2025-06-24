موسكو ـ أ ف ب: ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالضربات على طهران معتبرًا أنها «عدوان غير مبرر» وقال إن موسكو تسعى لمساعدة الشَّعب الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في موسكو. وقال بوتين لعراقجي «هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق على إيران»، مشيرًا إلى أن روسيا «تعمل على تقديم المساعدة للشَّعب الإيراني». ولم يذكر الرئيس الروسي الهجمات الأميركية تحديدًا لكنه تحدث بدلًا من ذلك بشكل عام عن «الضربات» ضد إيران، رغم أن الكرملين أعرب في وقت سابق الاثنين عن إدانته وأسفه للضربات الأميركية. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية قبل لقاء بوتين وعراقجي «سجّل تصعيد جديد في المنطقة وبالطبع نحن نندِّد به ونأسف جدًّا لحدوثه». وعرض بوتين بأن يقوم بوساطة بين إيران و»إسرائيل»، لكنه اقتراح رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وقال عراقجي لبوتين إن روسيا كانت «شريكًا ورفيقًا» لطهران مشيدًا بالعلاقات بين طهران وموسكو وواصفًا إياها بأنها «وثيقة للغاية وطويلة الأمد». وشدد على أن «إيران تمارس دفاعًا مشروعًا ضد هذه الاعتداءات». وفي سؤال حول الدعم المحدد الذي قد تقدمه روسيا، قال بيسكوف «الأمر كله رهن بما تحتاج إليه إيران. لقد عرضنا خدمات وساطة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يندد بعدوان «إسرائيلي» غير مبرر خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني لروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.