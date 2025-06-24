إسبانيا تتفق مع «الناتو» على عدم رفع سقف إنفاقها الدفاعي

مدريد ـ العُمانية: أعلنت إسبانيا اتفاقها مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) على عدم رفع سقف إنفاقها الدفاعي والأمني إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2032 كما يشترط الحلف. ووضح بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني في بيان له، أنه توصل مع مارك روته الأمين العام لحلف الناتو إلى اتفاق ينص على أن إسبانيا «يجوز لها تخصيص النسبة التي تراها ضرورية من ناتجها المحلي الإجمالي للوفاء بالتزاماتها تجاه الحلف». وأكد على أن إسبانيا «ستخصص 2.1 بالمئة لا أكثر ولا أقل» مع احترام سيادة كل الدول الحليفة في تخصيص الإنفاق الدفاعي الذي تراه مناسبًا. وشدَّد على أن رفع الإنفاق الأمني والدفاعي إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لإسبانيا أمر «غير منطقي وغير ضروري وقد يأتي بنتائج عكسية». وقال سانشيز إن إسبانيا رفضت رفع الإنفاق لثلاثة أسباب أولها هو أن ذلك «غير ملزم وغير ضروري للوفاء بالالتزامات» تجاه الحلف وأنه سيبطئ النمو الاقتصادي ويثقل كاهل المواطن الإسباني بينما يتجسد السبب الثالث في أنه يتعارض مع دولة الرفاه ورؤية إسبانيا للعالم.

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