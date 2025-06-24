نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية بعد انفجار شمال البلاد.. وإسرائيل تعلن: "الأمر انتهى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال إيران، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار الأمني بعد دوي انفجار قوي، تبعته عملية تفعيل لأنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وذكرت التقارير أن الانفجار الذي دوّى في المنطقة أثار ذعر السكان المحليين، بينما بدأت وحدات الدفاع الجوي الإيراني في التعامل مع ما وُصف بأنه "تهديد محتمل"، وسط غموض بشأن طبيعة الانفجار وما إذا كان ناتجًا عن عمل عدائي أو خلل داخلي.

إسرائيل تعلن تنفيذ قصف داخل إيران بعد مكالمة نتنياهو وترامب

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا استهدف هدفًا داخل الأراضي الإيرانية، في أعقاب مكالمة هاتفية جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تكشف المصادر تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف أو موقعه الدقيق، غير أن التوقيت المتزامن مع الانفجار الذي وقع في شمال إيران يرجح ارتباط الحدثين ببعضهما البعض، ويعزز التكهنات حول تنفيذ ضربة جوية إسرائيلية مفاجئة.

وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. ومصادر إسرائيلية: الأمر انتهى

ورغم استمرار التوتر الميداني، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، في تصريحات متطابقة لوسائل إعلام عبرية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وطهران قد دخل رسميًا حيز التنفيذ، معتبرة أن "الأمر قد انتهى"، في إشارة إلى انتهاء جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين.