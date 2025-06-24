نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف رادارًا قرب طهران رغم سريان وقف إطلاق النار مع إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو نفّذ غارة جوية استهدفت رادارًا بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تمثل تصعيدًا عسكريًا واضحًا رغم الإعلان الرسمي عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من بدء سريان الهدنة بين إسرائيل وإيران، والتي أُعلن عنها عقب 12 يومًا من الحرب المتصاعدة، وسط ترحيب حذر من المجتمع الدولي بالاتفاق الذي بدا منذ لحظاته الأولى هشًا وقابلًا للانهيار في أي وقت.

اتهامات متبادلة بخرق الهدنة

تبادلت كل من إسرائيل وإيران الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشأة عسكرية إيرانية، في وقت لم تُصدر فيه طهران حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي الحادث.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دولية تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا عند الساعة السابعة من صباح اليوم.

ترامب: وقف إطلاق النار بدأ لكنني غير راضٍ عن الطرفين

وفي تعليقه على الوضع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "بدأ رسميًا"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 12 ساعة على أن يُعلَن لاحقًا انتهاء الحرب بشكل رسمي.

إلا أن ترامب عبّر عن عدم رضاه عن سلوك كلا الطرفين، خاصة بعد ورود أنباء عن خروقات متبادلة تهدد بانهيار الاتفاق الهش، داعيًا تل أبيب وطهران إلى الالتزام الكامل ببنود التهدئة وتجنب التصعيد.