نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏"أكسيوس" عن مصدر بالبيت الأبيض: ترامب كان غاضبا وتحدّث مع نتنياهو بطريقة حازمة ومباشرة بشكل استثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقل موقع ‏"أكسيوس" عن مصدر بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضبا وتحدّث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطريقة حازمة ومباشرة بشكل استثنائي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.