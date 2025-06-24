العالم اليوم - رئيس WEF: الوضع الجيوسياسي الحالي هو الأكثر تعقيدا منذ عقود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 03:24 مساءً - أعلن الرئيس الجديد للمنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده، الثلاثاء، على هامش اجتماع في مدينة تيانجين الصينية، أنّ العالم يواجه اليوم وضعا جيوسياسيا هو "الأكثر تعقيدا" منذ عقود.

وقال برنده في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، المعروف أيضا باسم "منتدى دافوس الصيفي" إنّ "هذا هو السياق الجيوسياسي والجيواقتصادي الأكثر تعقيدا الذي نشهده منذ عقود".

وأضاف أنّ الوقت لا يزال مبكرا لتقييم التداعيات الكاملة للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن واحد.

وقال "من المبكر جدا توقع نتائج هذه الرسوم الجمركية، فالمفاوضات لا تزال جارية".

واعتبر برنده أنّ "العولمة كما عرفناها تطوّرت الآن إلى نظام مختلف".