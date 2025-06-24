عاجل- في مشهد نادر.. ترامب يختم الحرب بدعاء: "حفظ الله إيران وإسرائيل وأمريكا والشرق الأوسط"

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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد نادر.. ترامب يختم الحرب بدعاء: "حفظ الله إيران، إسرائيل، أمريكا، والشرق الأوسط"

مشهد غير مسبوق، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسماء أطراف الصراع في جملة واحدة، ووجّه رسالة روحانية مفاجئة عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال فيها:

"حفظ الله إيران، إسرائيل، أمريكا، والشرق الأوسط"

رسالة أثارت الجدل، وفتحت بابًا واسعًا للتأويل السياسي والدبلوماسي والديني معًا، ووضعت نهاية درامية لحرب الـ12 يومًا.

◾ إعلان وقف النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولي من صباح اليوم، التوصل إلى اتفاق تام بين إيران وإسرائيل على وقف إطلاق نار شامل وكامل، مؤكدًا أن تنفيذه سيبدأ خلال 6 ساعات، وينهي رسميًا حربًا استمرت 12 يومًا.

وقال ترامب:

"وقف إطلاق النار سيدوم 12 ساعة، ثم تنتهي الحرب رسميًا."

◾ وصف الحرب والتصعيد

أوضح ترامب أن المواجهة الأخيرة كانت الأخطر في تاريخ المنطقة، مؤكدًا أنها "كادت أن تستمر لسنوات وتدمر الشرق الأوسط بأكمله". وأضاف:

"لكن هذا لن يحدث.. لأننا تدخلنا في الوقت المناسب."

◾ لحظة الدعاء.. والرسالة الأكبر

وفي نهاية كلمته، قال ترامب عبارة غير معتادة لزعيم أمريكي، حيث وجّه دعاءً نادرًا يشمل كل الأطراف المتصارعة، قائلًا:

"حفظ الله إيران، إسرائيل، أمريكا، والشرق الأوسط كله."

◾ رسائل متعددة في عبارة واحدة

العبارة التي ختم بها ترامب بيانه، حملت رسائل سياسية وروحية في آنٍ واحد، ورأى مراقبون أنها أول اعتراف أمريكي صريح بأن كل الأطراف لديها الحق في الوجود، والأمل، والسلام، بعيدًا عن منطق الاستئصال أو الانحياز.

◾ "حرب الـ12 يومًا" إلى كتب التاريخ

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن الحرب القصيرة "ستُذكر في كتب التاريخ"، ليس لأنها طالت، بل لأنها "انتهت قبل أن تبتلع الجميع"، على حد تعبيره.