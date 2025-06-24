العالم اليوم - قتلى إسرائيليون بهجوم إيراني على بئر السبع

انتم الان تتابعون خبر قتلى إسرائيليون بهجوم إيراني على بئر السبع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:20 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع.

وأفاد مراسلنا بإصابة مبنى في مدينة بئر السبع بشكل مباشر بعد سقوط صاروخ إيراني، فيما سمع دوي عدد من الانفجارات البعيدة في القدس.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت "قبل قليل" صواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "عند تلقي أي إنذار، يُطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لا يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناءً على توجيه صريح. يُرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".