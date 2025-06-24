العالم اليوم - إسرائيل تعلن رصد صواريخ أطلقتها إيران

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن رصد صواريخ أطلقتها إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:23 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن إيران أطلقت "قبل قليل" صواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيرانباتجاه دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "عند تلقي أي إنذار، يُطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وتابع: "لا يُسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناءً على توجيه صريح. يُرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأفاد مراسلنا بإصابة مبنى في مدينة بئر السبع بشكل مباشر بعد سقوط صاروخ إيراني، فيما سمع دوي عدد من الانفجارات البعيدة في القدس.