العالم اليوم - مسؤول أميركي: لا ضحايا بهجوم إيران على قاعدة العديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:23 صباحاً - أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بأن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه قاعدة العديد الأميركية في قطر، الإثنين، من دون أن يتسبب الهجوم في تسجيل ضحايا.
وقال المصدر: "يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم. في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين".
وأضاف: "لا علم لنا بأي أضرار لحقت بالمنشأة حتى اللحظة".
جاء الهجوم الإيراني بعدما نفّذت واشنطن، الأحد، ضربات ضد 3 مواقع نووية إيرانية باستخدام قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات وصواريخ.
وتضم قاعدة العديد الضخمة التي تؤوي آلاف العناصر الأميركيين مقرا متقدما للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقواتها الجوية والعمليات الخاصة.
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