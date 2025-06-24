العالم اليوم - مسؤول أميركي: لا ضحايا بهجوم إيران على قاعدة العديد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 06:23 صباحاً - أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية بأن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه قاعدة العديد الأميركية في قطر، الإثنين، من دون أن يتسبب الهجوم في تسجيل ضحايا.

وقال المصدر: "يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم. في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين".

وأضاف: "لا علم لنا بأي أضرار لحقت بالمنشأة حتى اللحظة".

جاء الهجوم الإيراني بعدما نفّذت واشنطن، الأحد، ضربات ضد 3 مواقع نووية إيرانية باستخدام قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات وصواريخ.

وتضم قاعدة العديد الضخمة التي تؤوي آلاف العناصر الأميركيين مقرا متقدما للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقواتها الجوية والعمليات الخاصة.