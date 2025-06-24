عاجل - إسرائيل تعلن رصد هجوم صاروخي جديد من إيران وتطالب المدنيين بالبقاء في الملاجئ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد هجوم صاروخي جديد من إيران وطالب الإسرائيليين بالبقاء في الملاجئ،فيما أوضحت وسائل إعلام أن إيران وجهت صواريخ جديدة نحو إسرائيل، فجر الثلاثاء، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقت السلام قد حان بين إيران وإسرائيل.

إيران ترفض اتفاق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال عراقجي إن "القرار النهائي بشأن وقف طهران عملياتها العسكرية، سيُتخذ لاحقا".

وأضاف عراقجي: "إذا أوقفت إسرائيل (عدوانها غير القانوني) ضد الإيرانيين في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران فلن يكون لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

النهاية الرسمية للحرب بين إيران وإسرائيل

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد نحو ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".