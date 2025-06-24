العالم اليوم - هجوم "غامض" على قاعدة عسكرية جنوبي العراق

انتم الان تتابعون خبر هجوم "غامض" على قاعدة عسكرية جنوبي العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:13 صباحاً - ذكرت وسائل اعلام عراقية تعرض قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار، 375 كم جنوبي العراق، فجر الثلاثاء، إلى قصف بطائرة مسيرة.

وصرح رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء سعد معن بأن معسكر التاجي تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية.

وقال: "طائرة مسيرة مجهولة الهوية قصفت منظومة الرادار في معسكر التاجي فيما سقطت طائرة مسيرة أخرى على المولدة الكهربائية في القاعدة ولا توجد خسائر بشرية".

وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي أن طائرة مسيرة مجهولة استهدف أحد المواقع في معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه لا توجد خسائر بشرية.

وسبق لموقع صحيفة "الصباح" الحكومية أن ذكر أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت أحد المواقع في معسكر التاجي شمالي بغداد.

ونسبت الصحيفة إلى قيادة عمليات بغداد قولها إنه "لا توجد خسائر بشرية" جراء استهداف المعسكر.

وأفاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، فجر الثلاثاء، بأن سلسلة انفجارات طالت معسكر للجيش العراقي في مدينة التاجي شمالي بغداد.

ورجح المغردون أن تكون أصوات الانفجارات التي خلفت دخانا كثيفا نتجت عن استهداف الرادارات العراقية في معسكر التاجي وأن الاستهداف ربما يكون ناتجا عن طائرات مسيرة.