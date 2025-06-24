العالم اليوم - ترامب يتوقع استمرار وقف القتال بين إسرائيل وإيران "للأبد"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 04:13 صباحاً - أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكة "إن بي سي نيوز" بأنه يتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه يوم الإثنين، "إلى الأبد".

وقال ترامب للشبكة الأميركية: "أعتقد أن وقف إطلاق النار غير محدود. سيستمر إلى الأبد".

ووصف وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بأنه "يوم رائع للعالم".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب "توسط في اتفاق وقف إطلاق النار في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ووفق المسؤول في البيت الأبيض فإن إسرائيل "وافقت على وقف إطلاق النار ما لم تشن إيران هجمات أخرى، وبعد أن أبلغت إيران أميركا بأنها لن تشن المزيد من الهجمات".

وأضاف المسؤول أن "نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف عقدوا محادثات مباشرة وغير مباشرة مع الإيرانيين للتوسط في وقف إطلاق النار".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.

وأشار المسؤول المطلع على المفاوضات إلى أن الرئيس ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا.

وأعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، أنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

وحسبما ذكر ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".

وشدد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".