نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ وقف إطلاق النار خلال 6 ساعات بين إيران وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وكامل بين إسرائيل وإيران، متوقعًا أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة.

و يأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين البلدين بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والتصريحات المتصاعدة.

وقال ترامب إن الجانبين وافقا على وقف جميع العمليات العسكرية الجارية، في إطار اتفاق سيستمر مبدئيًا لمدة 12 ساعة، ليتم بعد ذلك اعتبار الحرب منتهية رسميًا. ويأمل ترامب، حسب تصريحاته، أن يتحول هذا الاتفاق المؤقت إلى سلام دائم في المنطقة.

ترامب: وقف إطلاق النار يبدأ خلال 6 ساعات

كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته «تروث سوشيال» منشورًا جاء فيه:

"تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل بعد نحو 6 ساعات من الآن، عندما تُنهي إسرائيل وإيران عملياتهما الأخيرة الجارية، لمدة 12 ساعة، وعندها تُعتبر الحرب منتهية."

ووصفت وسائل إعلام أمريكية هذا الإعلان بأنه محاولة لتثبيت تهدئة شاملة تنهي ما وصفه ترامب بـ "حرب قصيرة لكن خطيرة" بين الطرفين.

نائب ترامب: "هذه أخبار جيدة.. لقد دمرنا قدرات إيران النووية"

وفي مقابلة متلفزة أعقبت إعلان ترامب مباشرة، تحدث نائبه جيه دي فانس إلى شبكة فوكس نيوز، قائلًا:

"كنا نعمل على ذلك بالفعل فور مغادرتي البيت الأبيض للمجيء إلى هنا. لذا، فهذه أخبار جيدة، أن الرئيس تمكن من إنجاز ذلك."

وأشار فانس إلى أن إيران "لم تعد قادرة على تصنيع سلاح نووي بالمعدات التي كانت تمتلكها"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "دمّرت تلك القدرات" في الضربات الأخيرة.

إيران وإسرائيل: لا تعليق رسمي حتى الآن

ورغم الإعلان الأمريكي، لم تصدر أي من الحكومتين الإيرانية أو الإسرائيلية تعليقًا رسميًا بشأن الاتفاق أو نفيه كما لم تؤكد طهران أو تل أبيب ما إذا كانت العمليات العسكرية الحالية ستتوقف فعلًا في الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة CNN عن مسؤول إيراني قوله إن طهران "لم تتلقَّ أي مقترح رسمي بشأن وقف إطلاق النار"، واصفًا تصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها "خدعة سياسية".