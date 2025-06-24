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العالم اليوم - ترامب: الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

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العالم اليوم - ترامب: الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب إن إيران "ستبدأ وقف إطلاق نار رسميا خلال 6 ساعات. وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار".

وأضاف ترامب: "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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