نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: سأطلب من إسرائيل وقف العدوان على إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حان وقت إنهاء الحرب، وأنه سيطلب من إسرائيل إنهاء وقف العدوان على إيران.

أول تعليق من ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أول تعليق له على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، إن «الرد الإيراني على تدمير منشآتها النووية كان ضعيفا جدا».

وأضاف ترامب، في تصريحات، مساء الاثنين: «أود شكر إيران على إبلاغنا مسبقا مما سمح بعدم سقوط ضحايا»، داعيًا إيران إلى المضي قدما نحو السلام في المنطقة.

ودعا ترامب إيران إلى المضي قدما نحو السلام في المنطقة، ومشجعًا إسرائيل على الخطوة ذاتها.

لا خطط للرد على قصف قاعدة العديد

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الرئيس الامريكى دونالد ترامب، لا يخطط للرد على الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل قبل قليل.

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض لشبكة «CNN»، إن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع الرد الإيراني بعد الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع طهران النووية، فجر الأحد، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترمب «لا يرغب في مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة»، ولكنه «مستعد لتصعيد التدخل العسكري الأمريكي إذا لزم الأمر».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «كنا نعلم أنهم سيردون. لقد كان لديهم ردًا مماثلًا بعد اغتيال قاسم سليماني»، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الذي استهدفته غارة أميركية عام 2020.

وتابع المسؤول أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الصواريخ التي أطلقتها إيران الاثنين «لم تصب أهدافها».