العالم اليوم - إدانة إماراتية سعودية لاستهداف قاعدة العديد في قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 10:23 مساءً - دانت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، الإثنين، استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدة العديد الجوية في دولة قطر.

ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد دانت "دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها "عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلام شعوبها.

على صعيد متصل، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة "تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكدت السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات.