نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ووزير دفاعه ورئيس هيئة الأركان يتابعون الهجمات الإيرانية من غرفة عمليات البيت الأبيض في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الرئيس دونالد ترامب يتابع عن كثب التطورات من غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الخليج.

وأكد المسؤول، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" أن "ترامب يعقد اجتماعات مكثفة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع لمناقشة الرد المناسب على الهجمات التي وصفتها واشنطن بأنها استفزازية وتصعيدية".

وتأتي هذه التحركات الأمريكية في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، التي زادت من وتيرة ضرباتها العسكرية على مواقع استراتيجية أمريكية في منطقة الخليج، مما يثير مخاوف من توسع دائرة النزاع في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن القيادة الأمريكية تضع كافة الخيارات على الطاولة، مع التركيز على الحفاظ على أمن القوات الأمريكية في الخارج واستقرار المنطقة، وسط متابعة دقيقة للوضع الميداني والتقييم المستمر للردود الدبلوماسية والعسكرية.

وبدأت إيران مساء الإثنين، هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر