العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على قاعدة العديد

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية على قاعدة العديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:27 مساءً - نشرت وكالات أنباء إيرانية، مساء الإثنين، مقطع فيديو أظهر لحظة إطلاق الصواريخ على قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان بشأن العملية: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر الفتح"، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".

وأضاف: "تعد هذه القاعدة مقر القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأميركي في منطقة غرب آسيا".

وشدد البيان على أن إيران: "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها، وأمنها القومي، دون رد مناسب".

هذا وذكرت مصادر متطابقة أن الجيش الأميركي كان على علم بالضربة التي وجهتها إيران لقاعدة العديد في قطر.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز": "الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ".

كما قالت وكالة رويترز: "إيران أبلغت الولايات المتحدة قبل ساعات من شنها هجمات على قطر وأبلغت الدوحة أيضا".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية إخلاء قاعدة العديد في وقت سابق.