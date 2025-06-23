العالم اليوم - مصادر: الجيش الأميركي علم مسبقا بالهجوم الإيراني واستعد له

انتم الان تتابعون خبر مصادر: الجيش الأميركي علم مسبقا بالهجوم الإيراني واستعد له من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 09:27 مساءً - نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر أميركية قولها، مساء الإثنين، إن الجيش الأميركي كان على علم بالضربة التي وجهتها إيران لقاعدة العديد في قطر.

وأوضحت المصادر: "الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ".

كما قالت وكالة رويترز: "إيران أبلغت الولايات المتحدة قبل ساعات من شنها هجمات على قطر وأبلغت الدوحة أيضا".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية القطرية إخلاء قاعدة العديد في وقت سابق.

ولفتت، في بيان، إلى أن "القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أيضا بأن إيران نسقت الهجمات على قاعدة العديد مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر.

وأكد مسؤول أميركي عدم تسجيل أي ضحايا جراء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد.

وتضم قاعدة العديد 10 آلاف جندي أميركي، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وفق "فوكس نيوز".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر الفتح"، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".

وأكدت إيران أن الهجوم على القاعدة الأميركية لا يشكل "أي تهديد" لقطر.