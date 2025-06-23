نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزارة الدفاع القطرية: لا إصابات ولا وفيات جراء الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأمريكية في قطر، سارعت وزارة الدفاع القطرية إلى طمأنة المواطنين والمجتمع الدولي، بإعلانها عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جراء القصف الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية أمريكية داخل الأراضي القطرية. هذا التصريح جاء في توقيت حساس، وسط مخاوف من اندلاع موجة جديدة من التصعيد العسكري في المنطقة.

وقد بثت قناة «القاهرة الإخبارية» النبأ العاجل، مؤكدة أن قطر لا تزال تسيطر على الوضع الأمني، وتستعد لأي احتمالات مستقبلية في إطار تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الهجوم الأمريكي الأخير على منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية.

إيران تقصف القواعد الأمريكية في قطر

وجاء الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في قطر كـ رد مباشر على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران خلال الأيام الماضية. وتصف طهران هذا التحرك العسكري بأنه ضمن "عملية الرد المشروع"، والتي أعلنت عنها القوات المسلحة الإيرانية تحت اسم "بشائر الفتح".

وزارة الدفاع القطرية تطمئن

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في تصريح عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم الصاروخي الإيراني لم يسفر عن سقوط ضحايا سواء من المدنيين أو العسكريين داخل الأراضي القطرية.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى ومستعدة للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

الدوحة تؤكد جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديد

وفي ظل هذا التصعيد، أكدت وزارة الدفاع القطرية على جهوزية القوات المسلحة القطرية للتعامل مع أي خطر يهدد أمن الدولة أو استقرارها، في رسالة واضحة بأن قطر تدير الأزمة بحذر، وتسعى لاحتواء آثار الصراع الإقليمي على أراضيها دون التورط في التصعيد بين واشنطن وطهران.