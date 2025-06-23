صفارات الإنذار تدوي في البحرين والسلطات تدعو المواطنين للتوجه إلى مكان آمن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات البحرينية اليوم الاثنين، دوي صفارات الإنذار في البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كما قالت السلطات البحرينية إنها أغلقت مجالها الجوي مؤقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأمريكية.

جاء ذلك على وقع بدء إيران مساء الإثنين، هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر