نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الدوحة في قلب العاصفة| إيران تُطلق الصواريخ وقطر تُعلن حالة التأهب القصوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيران تُطلق الصواريخ وقطر تُعلن حالة التأهب القصوى

أعلنت إيران اليوم الاثنين، بدء عملية عسكرية صاروخية أطلقت عليها اسم "بشارة فتح" استهدفت فيها قواعد أمريكية في قطر والعراق، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في نطنز وأصفهان وفوردو.

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية، فقد بدأت العملية بإطلاق 6 صواريخ على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، وسط تفعيل لأنظمة الدفاع الجوي القطرية التي نجحت في اعتراض الهجوم جزئيًا، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع القطرية.

تفاصيل الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

أكدت مصادر إعلامية إيرانية أن العملية التي استهدفت القاعدة الأمريكية في قطر حملت الرمز "يا أبا عبدالله (ع)"، وتمثل أول استهداف مباشر للقواعد الأمريكية في الخليج منذ بدء التصعيد الإيراني الأمريكي الأخير.

وأفادت تقارير بأن دوي انفجارات سُمع في سماء العاصمة القطرية الدوحة عقب إطلاق الصواريخ، وهو ما أكدته عدة مصادر إعلامية عبرية وغربية.

نجاح جزئي للدفاعات الجوية القطرية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها نجحت في اعتراض عدد من الصواريخ التي استهدفت قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعمليات الأمريكية في المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة رويترز عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق، وذلك استعدادًا لأي ضربات إيرانية أخرى ضمن العملية ذاتها.

حالة تأهب إيرانية في الداخل

وفي مؤشر على احتمال توسيع نطاق المواجهة، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد، بعد سماع دوي انفجار في المنطقة.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) تفعيل منظومات الدفاع الجوية أيضًا دون تقديم تفاصيل، وسط حالة من الترقب في الداخل الإيراني لأي رد أمريكي محتمل.

مسؤولون إسرائيليون: إيران أطلقت 6 صواريخ على قطر

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إيران أطلقت 6 صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في قطر، مؤكدًا أن هذه الهجمات جاءت بعد تحريك منصات إطلاق صواريخ إيرانية تمهيدًا للعملية، ما يشير إلى خطة إيرانية مدروسة للرد على التصعيد الأمريكي.