نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن القومي الإيراني: عملياتنا لا تهدد دولة قطر وشعبها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد مجلس الأمن القومي الإيراني اليوم الاثنين بأن العمليات التي نفذتها إيران "خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".

وجاء في بيان المجلس بشأن استهداف القاعدة الأمريكية في الدوحة أن "هذا الإجراء لا ينطوي على أي تهديد أو خطر تجاه دولة قطر الشقيقة والصديقة، أو شعبها النبيل".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد التزامها بالحفاظ على العلاقات الودية والتاريخية مع دولة قطر ومواصلتها".

وأوضح البيان أن قصف قاعدة القوات الجوية الأمريكية في العديد بقطر جاء "ردا على العدوان السافر والوقح الذي ارتكبته أمريكا ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية".

ولفت البيان إلى أن "عدد الصواريخ المستخدمة في هذه العملية الناجحة مساو لعدد القنابل التي استخدمتها أمريكا في هجومها على المنشآت النووية الإيرانية. كما أن القاعدة التي استُهدفت في هذا الهجوم من قِبل قوات إيران المقتدرة، تقع على مسافة بعيدة عن المناطق المدنية والمرافق السكنية القطرية