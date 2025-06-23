عاجل| الخليج على صفيح ساخن.. إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق والإمارات تغلق مجالها الجوي

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أحمد جودة - القاهرة - إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق والإمارات تغلق مجالها الجوي

في تطور خطير ومتسارع ينذر بتوسّع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، أكدت تقارير إعلامية أن إيران شنت هجومًا صاروخيًا واسعًا استهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق، فيما أغلقت دولة الإمارات مجالها الجوي تحسبًا لأي تطورات أمنية مفاجئة. وأطلقت البحرين والكويت صافرات الإنذار في قواعدها العسكرية، في مشهد يعكس توترًا غير مسبوق يخيّم على منطقة الخليج بأكملها.

وتأتي العملية الإيرانية بعد تهديدات مباشرة من طهران، في أعقاب الهجمات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، لتدخل المواجهة مرحلة الرد العنيف المباشر على القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج.

إغلاق المجال الجوي الإماراتي

وأفادت تقارير إعلامية أن الإمارات العربية المتحدة أغلقت مجالها الجوي بالكامل في أعقاب القصف الإيراني المكثف الذي استهدف قواعد أمريكية في قطر.

صفارات الإنذار تدوي في البحرين والكويت

وفي استجابة سريعة للتطورات، أطلقت السلطات البحرينية صافرات الإنذار في عدد من المناطق، وسط مخاوف من امتداد الضربات الإيرانية إلى أراضيها، خاصة مع وجود قواعد أمريكية على أراضيها.

كما تم إطلاق صفارات الإنذار في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، في خطوة تؤكد حالة التأهب القصوى والاستعداد للاحتمالات كافة.

هجوم صاروخي إيراني على الدوحة

قال إعلام عبري إن دوي انفجارات سُمع في سماء العاصمة القطرية الدوحة، فيما نقلت مصادر إسرائيلية تأكيدات تفيد بأن إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في قطر، خاصة قاعدة العديد الجوية، التي تُعد من أكبر القواعد الأمريكية في المنطقة.

تقارير أمريكية: واشنطن تستعد لهجمات إضافية في الخليج

في تقرير لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال تلقي ضربات إيرانية إضافية على قواعدها في دول الخليج، في ظل التصعيد المتواصل بين الطرفين.