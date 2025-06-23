نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طهران تعلن رسميا بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قواعد أمريكية في قطر والعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "بشائر الفتح"، استهدفت فيها طهران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين، إحداهما قاعدة العديد في قطر، والأخرى قاعدة عين الأسد في العراق.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، فإن هذه العملية تمثل بداية الرد الإيراني المباشر على الولايات المتحدة، حيث جرى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في كل من قطر والعراق.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه القواعد الأمريكية في قطر. كما أفادت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" بوقوع انفجارات قوية سُمعت في العاصمة القطرية الدوحة.

من جانبه، صرّح مسؤول إسرائيلي بأن إيران قامت بإطلاق صواريخ على قواعد أمريكية داخل الأراضي القطرية.

