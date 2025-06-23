العالم اليوم - بالتزامن مع الهجوم الإيراني.. ترامب في غرفة العمليات

انتم الان تتابعون خبر بالتزامن مع الهجوم الإيراني.. ترامب في غرفة العمليات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - قالت شبكة "سي.إن.بي.سي" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة.

ويتواجد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بغرفة العمليات بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على قواعد أميركية في قطر والعراق.

وأفاد مسؤولان لـ"أكسيوس" بإطلاق ستة صواريخ إيرانية باتجاه قطر، بينما أطلق صاروخ واحد باتجاه العراق.

وكشفت مصادر عسكرية، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة فعلت نظام الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد بالعراق، بالتزامن مع بدء هجوم إيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها: "تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق".

وأضافت المصادر أنه تم "إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".

وذكر شاهد لوكالة رويترز أنه تم سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة. وأكدت وكالة فرنس برس الأمر.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة.

وقبل الهجوم بدقائق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران نشرت منصات إطلاق صواريخ لشن هجوم محتمل على القوات الأميركية.

كما نقل مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران تستعد لإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في الدقائق المقبلة.