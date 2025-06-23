العالم اليوم - الرئيس الإيراني: لن نترك "أي عدوان" من دون رد

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الإيراني: لن نترك "أي عدوان" من دون رد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 08:20 مساءً - نشر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تأكيدا على أن بلاده ليست من بادرت إلى الحرب ولا تسعى إليها، لكنه شدد على أن أي تجاوز أو اعتداء على لن يبقى دون رد.

وأضاف الرئيس أن "إيران ستقف بكل ما تملك من إيمان وعقل وإرادة لحماية أمن شعبها العزيز، وأن كل جرح يلحق بوطنهم سيتم الرد عليه بحزم".

وخاطب الرئيس الإيراني شعب بلاده قائلا: "يا أبناء الشعب، الله يحمينا ويرعاكم جميعا".

وتعهد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، الإثنين، بالرد بشكل حازم على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في بلاده.

وقال موسوي، في شريط فيديو بثه التلفزيون الرسمي إن "هذه الجريمة والانتهاك لن يمرا من دون رد".

وشدد على أن طهران "ستقوم برد حازم على الخطأ الأميركي"، مضيفا "لن نتراجع أبدا عن معاقبة أميركا".

وكانت إيران أعلنت، في وقت سابق الإثنين، أن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية ترتب عليه توسيع نطاق "الأهداف المشروعة" لقواتها المسلحة، ووصفت رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، "بالمقامر" لأنه انضم إلى الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على طهران.