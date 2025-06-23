نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|بعد التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.. تحذير أمريكي للمواطنين في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، أصدرت السفارة الأمريكية في قطر تحذيرًا عاجلًا للمواطنين الأمريكيين المقيمين على أراضيها، يدعوهم إلى البقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وجاء التحذير الذي نشر رسميًا على موقع السفارة الإلكتروني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توسع رقعة الصراع ليشمل مناطق جديدة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل احتمالية استهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في عدد من الدول الخليجية.

تحذير أمني عاجل من السفارة الأمريكية في قطر

أكدت السفارة في رسالتها:

"من باب الحيطة والحذر، نوصي المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".

ولم تقدم السفارة أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو المدة المتوقعة لهذا الإجراء، ما عزز من حالة القلق العام بين الجالية الأمريكية في قطر.

مخاوف من استهداف القواعد الأمريكية في الخليج

يتزامن هذا التحذير مع تصاعد التوترات العسكرية بعد قيام الولايات المتحدة بشن ضربة جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع طهران إلى التلويح بردود فعل قوية، قد تشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، ومنها قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

قاعدة العديد الجوية.. نقطة استراتيجية لا غنى عنها

تعد قاعدة العديد واحدة من أهم المنشآت العسكرية الأمريكية خارج الأراضي الأمريكية، حيث وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها "لا غنى عنها" للعمليات العسكرية في المنطقة. وتستضيف القاعدة آلاف الجنود الأمريكيين، إلى جانب منشآت قيادة وتحكم تُستخدم في إدارة العمليات في الخليج وآسيا الوسطى.

وفي عام 2023، جرى تمديد اتفاق الوجود العسكري الأمريكي في القاعدة لمدة عشر سنوات أخرى، بالإضافة إلى تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين قطر والولايات المتحدة منذ عام 1992، لتعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.

قطر حليف رئيسي خارج الناتو

و صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في عام 2022، قطر كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو تصنيف يمنح للدول ذات العلاقات الاستراتيجية الوثيقة مع الجيش الأمريكي.

الدوحة تتابع الأزمة الإيرانية الإسرائيلية بدقة

أوضح ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن القيادة القطرية على تواصل يومي مع الجانب الأمريكي في محاولة لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن قطر تلعب دورًا دبلوماسيًا نشطًا لتهدئة الأوضاع في المنطقة.