العالم اليوم - الصين: الهجمات الأميركية على إيران "سابقة سيئة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 07:23 مساءً - قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الإثنين، إن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل سابقة سيئة.

وأضاف الوزير: "على جميع أطراف الصراع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض".

كما اعتبر وانغ أن هجمات إسرائيل على إيران استنادا إلى وجود "تهديد مستقبلي محتمل" أرسلت "إشارات خاطئة" للعالم.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بكين اليوم.

وكانت الخارجية الصينية قد دانت، الأحد، الهجوم الأميركي على إيران، وأوضحت في بيان: "تدين الصين بشدة الهجوم الأميركي على إيران وعلى المنشآت النووية التي تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضافت: "هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتؤدي إلى تفاقم حدة التوترات في الشرق الأوسط".