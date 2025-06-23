نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نتابع مع وزارة الأمن الداخلي الوضع في البلاد ترقبا لأي تهديد محتمل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن وزارة الأمن الداخلي مستعدة لمواجهة أي تهديدات في البلاد بعد الهجوم الأمريكي على إيران.

وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "تحدثت هذا الصباح مع وزيرة الأمن الداخلي لدينا، وأجرت اتصالات مع حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد. إن وزارة الأمن الداخلي تتعاون بنشاط مع شركائنا في إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي لحماية الشعب الأمريكي.. أؤكد لكم أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب".

وكانت ليفيت قد صرحت في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس ترامب لا يزال يرغب في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، لكنه يعتقد أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب في بعض الأحيان استخدام القوة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات