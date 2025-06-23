نعيم قاسم: إيران ستنتصر لأنها صاحبة حق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم أن "إيران ستنتصر لأنها صاحبة حق ومعتدى عليها"، محذرا من أن "المنطقة بأكملها في خطر".

وفي تصريح لموقع "العهد"، لفت قاسم إلى أن "إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمم على أن تكون إيران عزيزة وقوية"، مشددا على أن "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحّدا في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي".

واعتبر أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي "عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف"، مشيرا إلى أن "ترامب جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".

وحذر من أن "الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جدًا لأن المنطقة بأكملها في خطر".