نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: إيران تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن الشراكة بين روسيا وإيران متينة ولا يمكن المساس بها مؤكدا أن طهران في ظل الظروف الراهنة تتحرك في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس.

وخلال منتدى "قراءات في بريماكوف" في معرض رده على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية من روسيا قال ريابكوف: "نتواصل مع إيران في العديد من المجالات. من الواضح أن الكشف محتوى الاتصالات الجارية، بما في ذلك التي تتم اليوم، سيكون تصرفا غير مسؤول من جانبي، في ظل الوضع القائم".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن شراكتنا الاستراتيجية مع إيران ثابتة لا تتزعزع. وننطلق من حقيقة أن إيران، في الوضع القائم، تتحرك في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وهو موقف مشروع تماما وصحيح بكل المقاييس".