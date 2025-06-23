العالم اليوم - إسرائيل تصدر تحذيرا لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 06:28 مساءً - أصدر الجيش الإسرائيلي، الإثنين، تحذيرا لسكان طهران بضرورة إخلاء منازلهم، وذلك على وقع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ أيام.

وفي بيان سابق أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عددا من المقار العسكرية التابعة للنظام الإيراني من بينها مقر ثأر الله وهو المقر العام التابع للحرس الثوري والمكلف حماية طهران من التهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات الداخلية".

وتشن إسرائيل منذ 13 يونيو غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، لكن قائمة الأهداف توسعت لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي، ما يدفع إلى التفكير في أن إسرائيل تحاول إطاحة النظام.

وأفادت وكالة رويترز، الإثنين، نقلا عن مسؤولين، بأن التقديرات في واشنطن تشير إلى أن الرد الإيراني على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران سيأتي خلال يومين.

ووفق الوكالة، فقد قال مسؤولان إن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.

وقال أحد المسؤولين، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.