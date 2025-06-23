مقتل 34 جنديا فـي هجوم بالنيجر

نيامي ـ العُمانية: قتل 34 جنديًّا على الأقل وأصيب 14 آخرون في هجوم شنَّه مسلحون على قاعدة للجيش قرب الحدود مع مالي. وذكر بيان بثه التلفزيون الرسمي أن المهاجمين استخدموا ثماني مركبات وأكثر من 200 دراجة نارية في الهجوم على القاعدة في بني بانجو. وأعلن تنظيم الدولة المتشدد مسؤوليته عن الهجوم. وتخوض النيجر، شأنها شأن غيرها من الدول في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، مواجهات مع مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش.

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