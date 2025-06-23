مزيد من الشهداء مع استمرار العدوان على غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً مزيدًا من الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٤١ شهيدًا منذ الفجر ـ وحتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع. وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في المُخيَّم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزَّة. كما ارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مُخيَّم النصيرات وسط القطاع. ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في محيط وادي غزَّة شمال النصيرات وسط قطاع غزَّة تزامنًا مع قصف مدفعي. واستشهد ثلاثة مع سقوط مصابين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزَّة. كما ارتقى شهيدان ومصابون في قصف «إسرائيلي» استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة هداف في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس جنوب القطاع. إلى ذلك أعادت قوات الاحتلال، صباح أمس إغلاق المسجد الأقصى، بقرار من «الجبهة الداخلية» «الإسرائيلية»، بحجة حالة الطوارئ. وبموجب القرار، يُسمح فقط لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بدخول الأقصى عبر أبواب محددة، وتتواصل فيه الشعائر الدينية والصلوات كالمعتاد، بحضور موظفي الأوقاف فقط.

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