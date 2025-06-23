نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تصدر تحذيرا غير مسبوق للأمريكيين في قطر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السفارة الأمريكية في قطر تحذيرا غير مسبوق للأمريكيين هناك اليوم أوصتهم فيه "بالتزام منازلهم وتجنب أي تنقلات غير ضرورية حتى إشعار آخر".

وأوضحت السفارة في بيان نقلته وكالة "تسنيم" أن هذا الإجراء جاء "كإجراء احترازي"، دون الكشف أي تفاصيل محددة حول طبيعة التهديدات المحتملة. ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة تحذيرات مماثلة كانت قد وجهتها واشنطن لمواطنيها في عدة مدن عالمية، بما في ذلك نيويورك، خلال الأسابيع الماضية.

من جهتها، سارعت وزارة الخارجية القطرية للرد على هذه التحذيرات، حيث أكد مصدر مسؤول في تصريح خاص لقناة "العربية" أن "الوضع الأمني في البلاد مستتب تماما، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة عالية"، مضيفا:

تنويه عدد من السفارات لرعاياها لا يعكس وجود تهديدات محددة.

الوضع الأمني في الدولة مستتب والجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب وهي على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.

نؤكد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وقطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة.

كما أكد المصدر أن "قطر تتعاون بشكل كامل مع جميع الشركاء الدوليين لضمان الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا مستمرا مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف".

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات