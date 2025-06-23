العالم اليوم - 6 نصائح للوقاية من فقدان الأسنان لدى كبار السن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 04:24 مساءً - يعتقد البعض أن فقدان الأسنان أمر حتمي مع التقدم في السن، غير أن أطباء الأسنان يؤكدون أن هذا المصير يمكن تجنبه.

وذكر تقرير لشبكة "فوكس نيوز"، أن الإحصائيات تشير إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص فوق سن 75 قد فقدوا جميع أسنانهم.

ولتفادي ذلك، يقدم خبراء صحة الفم، ست نصائح أساسية، تساهم في الحفاظ على الأسنان لدى كبار السن.

مشاكل اللثة

ذكر تقرير "فوكس نيوز"، أن الرابطة الأميركية للمتقاعدين، كشفت أن ثلث الأشخاص البالغين فوق 65 سنة يعانون من أمراض اللثة.

وحذر الخبراء الطبيون المشاركون في التقرير، بمن فيهم الدكتورة أوتشينا أكوسا، من أن نزيف اللثة قد يشير إلى مشكلة أعمق.

قالت أكوسا: "حتى لو لم تفقد أي أسنان، فإن أمراض اللثة تقلل من قدرتك على مضغ الأطعمة الصلبة، مما يؤثر على تغذيتك وقد يعرضك لخطر سوء التغذية لاحقا".

وإذا تُركت دون علاج، يمكن لأمراض اللثة أن تدمر العظام التي تثبت الأسنان في مكانها، وقد تؤثر على التغذية والقدرة على المضغ.

ولتجنب أمراض اللثة، ينصح الخبراء بالوقاية؛ فعند ملاحظة نزيف أثناء تنظيف الأسنان، أو حساسية، أو تراجع في اللثة، يجب استشارة الطبيب.

ويمكن للفحوصات المنتظمة أن تكشف مشاكل اللثة قبل أن تؤدي إلى فقدان الأسنان أو مضاعفات صحية.

وينصح الأطباء باستخدام فرشاة أسنان كهربائية، وتنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين، واستخدام غسول الفم.

جفاف الفم

يصاب 60 بالمئة من كبار السن بجفاف الفم، حسب الرابطة الأميركية للمتقاعدين.

وتؤدي العديد من الأدوية إلى تقليل إفراز اللعاب، مما يزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ولتفادي جفاف الفم، يوصي التقرير، بشرب الماء بانتظام، وغسل الفم بعد الأكل، واستشارة الطبيب، واستخدام غسولات خاصة بجفاف الفم.

الأشعة السينية

ينصح التقرير بزيارة الطبيب بشكل منتظم، سواء سنويا أو كل شهر أو ستة أشهر حسب حالة الشخص.

ويمكن للفحص باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد أن يكشف أسباب الألم، ويقيم وضع الفك، ويفحص الأسنان.

التأمين الطبي

ذكر التقرير، أن أغلب التأمينات الطبية للأسنان لا تشمل جميع الخدمات، وهذا النقص يدفع الكثيرين لتجاهل زيارة طبيب الأسنان، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل.

ويوصي التقرير، بالبحث عن تأمينات مناسبة أو عيادات بأسعار منخفضة.

التدخين والحلوى

يعد التدخين من أبرز أسباب فقدان الأسنان، فالمدخنون معرضون لفقدان أسنانهم ثلاث مرات أكثر من غير المدخنين، وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويوصي الأطباء باستبدال الحلوى الصلبة أو أقراص السعال، بعلكة خالية من السكر، أو حلوى تحتوي على الزيليتول للمساعدة في الوقاية من التسوس.

استعادة المظهر

يعتقد أغلب الناس أن الأسنان الباهتة أو المتآكلة أمر عادي مع التقدم في السن، لكن ذلك غير صحيح.

ويقول الدكتور فراي، إن "تبييض الأسنان لا يتعلق فقط بإحياء الأسنان، بل بإحياء الشخص"، مضيفا: "الهدف ليس تجميليا فقط، بل يتعلق أيضا باستعادة الصحة، والثقة، والوظيفة السليمة".