العالم اليوم - أول تعليق من الرئيس السوري على تفجير كنيسة مار إلياس

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من الرئيس السوري على تفجير كنيسة مار إلياس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يونيو 2025 04:24 مساءً - تعهد الرئيس السوري، أحمد الشرع، الإثنين، بأن ينال كل من شارك وخطط للهجوم على كنيسة مار إلياس في ضواحي دمشق جزاءهم العادل.

ودعا الشرع السوريين إلى التكاتف والوحدة، في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار سوريا.

وقال الشرع: "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أفاد في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، بأن التقييمات الأولية تشير إلى أن هجوم كنيسة مار إلياس في دمشق نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البابا: "نعمل مع الجهات المعنية لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وكشف المنفذين".

وتقع كنيسة مار إلياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة والذي يعتبر أغلب سكانه من أتباع الديانة المسيحية.

وهذا أول تفجير يطال دارا للعبادة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.